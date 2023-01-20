Руководство МО РФ провело переговоры с премьером ЦАР

Стороны встретились в Москве 19 января и обсудили вопросы оборонного сотрудничества.

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Переговоры руководства Минобороны России с премьер-министром Центральноафриканской республики Феликсом Молуа прошли успешно, была отмечена положительная динамика. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

На встрече стороны говорили о международной обстановке и о вопросах региональной безопасности, обсудили имеющиеся проекты взаимодействия. Также упомянули о важности сотрудничества в оборонной сфере.

Руководство российского Министерства обороны встретилось с премьер-министром ЦАР 19 января 2023 года. В ходе встречи сторонами была подтверждена готовность к конструктивному взаимодействию.