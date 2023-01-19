Руководство МО РФ обсудило в Москве с премьер-министром ЦАР вопросы двустороннего военного сотрудничества

В ходе переговоров стороны подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного взаимодействия двух стран.

© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Руководство Министерства обороны Российской Федерации провело в Москве рабочую встречу с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа, где стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты взаимодействия, международную обстановку, вопросы региональной безопасности», - заявили в Министерстве обороны России.

В МО РФ также заявили, что стороны отметили важность российско-центральноафриканских связей в оборонной сфере.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе переговоров подтверждена обоюдная готовность к продолжению конструктивного взаимодействия двух стран.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обсудил со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным реализацию мер стратегического сдерживания. Согласно сообщению МО РФ, в ходе телефонного разговора министров двух стран, в частности, был обсужден ход подготовки региональной группировки войск.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов