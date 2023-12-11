Журналисты из германского Welt признали эффективность «Искандеров» и «Калибров»

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Российские ракеты помогают эфективно поддерживать давление на украинскую военную инфраструктуру. Журналист Кристоф Ваннер в репортаже для германского телеканала Welt назвал это давление «колоссальным».

По его словам, ВС РФ нанесли удары под Харьковом, а также по объектам в самом городе. Он упоминает применение большого количества беспилотников, а также ракет комплексов «Калибр» и «Искандер».

«Мы видим, что русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти», - заметил Ваннер.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили украинский склад боеприпасов в Харьковской области.

Также «Звезда» продемонстрировала, как комплексы «Искандер» работаюет в зоне специальной военной операции.