Двумя «изделиями» по одной цели: как «Искандер» работает в зоне СВО
Ночной пуск крылатой ракеты. В последние несколько месяцев это приоритетное время суток для выполнения боевой задачи, шутят ракетчики. Никакой закономерности, разумеется, в этом нет. Так поступают координаты целей и приказы на их поражение. На время выполнения пуска, и уж тем более на показатели точности и скорости крылатки день-ночь, как и дождь, снег или туман, конечно, не влияют.
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» работает и с «баллистикой». Одно из преимуществ ее над «крылом», которое отмечают ракетчики, - минимальное время, которое требуется от поступления координат цели до боевой работы. Буквально несколько минут.
Расчеты «Искандера» уже не считают, сколько уничтожено «баллистикой» опорников, закопанных под несколькими накатами бревен, с бетонными стенами и перекрытиями, сколько командных пунктов за сотни километров от переднего края, складов, железнодорожных и автомобильных развязок, по которым идет снабжение противника на линии боевого соприкосновения техникой, ГСМ и боеприпасами. Говорят - понимают: каждая цель, которая доверена ОТРК, особо важна и для района дислокации комплекса, и для всего направления в целом.