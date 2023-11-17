В стране и мире Двумя «изделиями» по одной цели: как «Искандер» работает в зоне СВО Анатолий Бородкин Особо важные цели на передовой уничтожают наши «Искандеры». Громят командные пункты, склады с боеприпасами, ключевые транспортные развязки, по которым идет снабжение боевиков. Те, в свою очередь, ведут охоту за ракетными комплексами. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Ночной пуск крылатой ракеты. В последние несколько месяцев это приоритетное время суток для выполнения боевой задачи, шутят ракетчики. Никакой закономерности, разумеется, в этом нет. Так поступают координаты целей и приказы на их поражение. На время выполнения пуска, и уж тем более на показатели точности и скорости крылатки день-ночь, как и дождь, снег или туман, конечно, не влияют. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» работает и с «баллистикой». Одно из преимуществ ее над «крылом», которое отмечают ракетчики, - минимальное время, которое требуется от поступления координат цели до боевой работы. Буквально несколько минут. Расчеты «Искандера» уже не считают, сколько уничтожено «баллистикой» опорников, закопанных под несколькими накатами бревен, с бетонными стенами и перекрытиями, сколько командных пунктов за сотни километров от переднего края, складов, железнодорожных и автомобильных развязок, по которым идет снабжение противника на линии боевого соприкосновения техникой, ГСМ и боеприпасами. Говорят - понимают: каждая цель, которая доверена ОТРК, особо важна и для района дислокации комплекса, и для всего направления в целом. © ТРК «Звезда» Понятно, что большинство узлов и агрегатов «Искандера» строго засекречены и снимать их категорически запрещено. В новом укрытии пусковой, уже двадцатом по счету с начала СВО, ребята объясняют назначение сопла, из которого при запуске вырывается струя пламени. Об этом рассказывать можно. «Используется газотурбинный двигатель. Он запитывает специальную часть пусковой, чтобы производить пуски, выдает напряжение для работы всех элементов и узлов», - рассказывает начальник штаба дивизиона с позывным «Сторож». Несмотря на молодость, начштаба дивизиона офицер опытный. Первый боевой опыт получил в Сирийской Арабской Республике. В зоне проведения СВО с первых дней. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. А работать начал еще на устаревшей «Точке». «Сторож» перечисляет преимущества нового комплекса. «“Искандер” - это две направляющих. Мы можем бить по цели по одному объекту сразу двумя изделиями. На “Точке” такого не было. “Искандер” сейчас намного автоматизирован. Раньше на “Точке” приходилось все это делать своими руками», - говорит он. «Искандер» был и остается приоритетной задачей для разведки противника. Чтобы она оставалась невыполнимой, расчеты комплекса постоянно ищут новые пункты временной дислокации и выбора стартовых позиций. После результативной работы передислоцируется не только пусковая установка, но и весь комплекс “Искандер”. В том числе КШМ - командно-штабная машина. Это не просто переместить ее из одного места в другое. Ребятам нужно окопаться, оборудовать укрытие. На это уходит по три дня. Бросать уже обжитые позиции, конечно жаль, признается «Сторож». Но что делать - нужно сберечь машины, а главное - личный состав. Тем более что от изменившегося пейзажа точность работы «Искандера» никак не меняется. Экспертное мнение и аналитика