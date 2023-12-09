Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов противника в Харьковской области

Также была поражена военная инфраструктура противника на аэродроме Кульбакино.

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Вооруженные силы РФ с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракет и артиллерии уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны украинских националистов, который располагался в районе города Волчанск Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также была поражена военная инфраструктура противника на аэродроме Кульбакино Николаевской области, живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Ранее Вооруженные силы России поразили центр подготовки и применения украинских беспилотников. Также в оборонном ведомстве сообщили о поражении украинской радиолокационной станции П-18 в районе Лозового в Херсонской области и войск противника в 106 районах.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов