Саркози рассказал, почему Украине не стоит вступать в НАТО

По его словам, Украина должна оставаться нейтральной страной с надежными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества.

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Украина не должна присоединяться к НАТО - ее призвание состоит в том, чтобы быть мостом между Россией и Европой, заявил экс-президент Франции Николя Саркози El Mundo. Он назвал ошибкой отстаивать вступление Украины в НАТО любой ценой.

«Призвание Украины должно состоять в том, чтобы оставаться нейтральной страной, конечно, с очень надежными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой», - отметил политик.

В качестве примера Саркози назвал Турцию, являющуюся мостом между Азией и Европой. У Анкары не должно быть стремления интегрироваться в Европейский регион.

Ранее Саркози заявлял, что, продолжая конфликт на Украине, западные страны танцуют на краю вулкана, так как в любой момент ситуация может выйти из-под контроля. По его словам, путь дипломатии и дискуссии не использован до конца.

Сам Владимир Зеленский не уверен, что Украине удастся стать членом НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявлял, что в настоящий момент принять Украину в блок не могут, так как страна является участницей вооруженного конфликта.