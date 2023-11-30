Зеленский засомневался в перспективах членства Украины в НАТО

В ходе поездки в Николаев ему задали вопрос об укреплении нацбезопасности страны.

© Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что Украине удастся стать членом НАТО.

Во время поездки в Николаев ему задали вопрос об укреплении нацбезопасности страны. Украинский лидер заявил, что это направление работы в приоритете.

«А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО», - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что в настоящий момент принять Украину в блок не могут, так как страна является участницей вооруженного конфликта.