Саркози: мир и Европа танцуют на краю вулкана, продолжая конфликт на Украине

Бывший французский президент считает, что путь дипломатии не использован до конца.

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Продолжая конфликт на Украине, западные страны танцуют на краю вулкана. Об этом телеканалу TF1 заявил бывший французский президент Николя Саркози. По его мнению, в любой момент ситуация может выйти из-под контроля.

«Мне кажется, что путь дипломатии и дискуссии не использован до конца. Сейчас уместно им воспользоваться», - добавил экс-президент, рассуждая о конфликте на Украине.

Ранее Николя Саркози заявил о нехватке решимости у Эмманюэля Макрона для достижения мирного урегулирования кризиса. Он также назвал иллюзорными шансы возврата Крыма в Украину.

По его словам, это не более, чем фантом. Бывший президент Франции напомнил, что Крым исторически всегда был российским.