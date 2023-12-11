ЦИК, Минобороны, ФСБ разрешили проведение выборов президента в новых регионах

Центральная избирательная комиссия назначила даты выборов президента РФ с 15 по 17 марта. Они впервые пройдут в многодневном формате.

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После введения на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей военного положения проведение выборов президента России официально возможно, заявили на заседании ЦИК. Решение было принято на консультации после того, как были получены письменные ответы от Минобороны, ФСБ и глав новых регионов РФ.

«Мы не можем игнорировать позиции четырех субъектов, ни письма руководителей, Министерства обороны и ФСБ, а тем более позицию местных жителей, которым будет предоставлена возможность проголосовать за президента страны, в которой они живут», - заявили на заседании.

Центральная избирательная комиссия назначила даты выборов президента Российской Федерации, которые состоятся с 15 по 17 марта и впервые пройдут в многодневном формате. О своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году Владимир Путин заявил в ходе беседы с Артемом Жогой, отцом погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле.