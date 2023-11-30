В стране и мире В Калужской области нашли живой пропавшую 8-летнюю девочку Сергей Лебедев Губернатор сообщил, что позже правоохранительные органы расскажут подробности исчезновения ребенка. © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress Читайте нас на: В Калужской области нашли живой пропавшую накануне в Козельске 8-летнюю школьницу. Об этом сегодня вечером сообщил глава региона Владислав Шапша. «Как камень с души упал: девочку нашли, с ней все в порядке», - написал губернатор в своих социальных сетях. Он отметил, что все подробности произошедшего позже расскажут в правоохранительных органах. Напомним, поиски 8-летней Златы велись около суток. Девочка бесследно исчезла в среду после уроков. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что маме девочки приходило сообщение с требованием выкупа. Похитители якобы требовали 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Экспертное мнение и аналитика