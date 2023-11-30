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В Калужской области нашли живой пропавшую 8-летнюю девочку

Сергей Лебедев
20:52 30.11.2023
Губернатор сообщил, что позже правоохранительные органы расскажут подробности исчезновения ребенка.
В Калужской области нашли живой пропавшую 8-летнюю девочку
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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В Калужской области нашли живой пропавшую накануне в Козельске 8-летнюю школьницу. Об этом сегодня вечером сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Как камень с души упал: девочку нашли, с ней все в порядке», - написал губернатор в своих социальных сетях.

Он отметил, что все подробности произошедшего позже расскажут в правоохранительных органах.

Напомним, поиски 8-летней Златы велись около суток. Девочка бесследно исчезла в среду после уроков. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что маме девочки приходило сообщение с требованием выкупа. Похитители якобы требовали 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.

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