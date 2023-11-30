В Калужской области нашли живой пропавшую 8-летнюю девочку
Губернатор сообщил, что позже правоохранительные органы расскажут подробности исчезновения ребенка.
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
В Калужской области нашли живой пропавшую накануне в Козельске 8-летнюю школьницу. Об этом сегодня вечером сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Как камень с души упал: девочку нашли, с ней все в порядке», - написал губернатор в своих социальных сетях.
Он отметил, что все подробности произошедшего позже расскажут в правоохранительных органах.
Напомним, поиски 8-летней Златы велись около суток. Девочка бесследно исчезла в среду после уроков. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Также сообщалось, что маме девочки приходило сообщение с требованием выкупа. Похитители якобы требовали 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.