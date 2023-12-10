В стране и мире Либертарианец Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины Игнат Далакян Церемония инаугурации прошла в здании аргентинского конгресса. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Igor Wagner, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями и вступил в должность президента Аргентины. Церемония прошла в здании Конгресса. «Да, клянусь», - сказал Милей на церемонии инаугурации, став новым главой государства на четыре года. Впервые в истории Аргентины на пост главы государства был избран экономист. Уходящий президент Альберто Фернандес вручил новому лидеру страны символы власти - президентскую ленту в цветах флага страны и серебряный жезл. На церемонию инаугурации аргентинского президента также была приглашена Российская Федерация. В МИД РФ рассказали, что делегацию России представлять будет посол Дмитрий Феоктистов. Экспертное мнение и аналитика