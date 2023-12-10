Либертарианец Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
Церемония инаугурации прошла в здании аргентинского конгресса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Igor Wagner, dpa, Globallookpress
Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями и вступил в должность президента Аргентины. Церемония прошла в здании Конгресса.
«Да, клянусь», - сказал Милей на церемонии инаугурации, став новым главой государства на четыре года.
Впервые в истории Аргентины на пост главы государства был избран экономист. Уходящий президент Альберто Фернандес вручил новому лидеру страны символы власти - президентскую ленту в цветах флага страны и серебряный жезл.
На церемонию инаугурации аргентинского президента также была приглашена Российская Федерация. В МИД РФ рассказали, что делегацию России представлять будет посол Дмитрий Феоктистов.