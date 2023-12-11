Агентство SANA сообщило о воздушной атаке Израиля по окрестностям Дамаска

Системы ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них, говорится в сообщении.

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Корреспондент сирийского агентства SANA сообщил о работе сил ПВО в районе столицы страны Дамаска.

«ПВО противодействует вражеским целям в небе вокруг Дамаска», - говорится в сообщении.

По данным агентства, средства ПВО отражали удар, который нанес Израиль с Голанских высот. Воздушная атака была направлена на цели вокруг столицы.

Системы ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них, говорится в сообщении. Атака привела только к материальному ущербу.

Армия обороны Израиля регулярно наносит удары по территории Сирии. В частности, 8 декабря пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что были зафиксированы два запуска со стороны Сирии и нанесен ответный удар.

Израиль нанес ракетный удар по столице Сирии 2 декабря. Тогда сирийская сторона уточняла, что средства ПВО сбили большую часть запущенных ракет.

Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска 17 ноября. Дежурные средства ПВО сбили пять авиабомб.