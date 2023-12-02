В стране и мире Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку по окрестностям Дамаска Ирина Егорова Никто не пострадал. В сирийском оборонном ведомстве констатировали материальный ущерб от ракетной атаки. © Фото: Ammar SafarjalaniXinHua, Global Look Press Читайте нас на: Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по столице Сирии, Дамаску, сообщает телеканал Al Ikhbariya. «Сегодня примерно в 01.35 израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск», - сказано в сообщении в Telegram-канале телеканала. Отмечается, что сирийские средства ПВО сбили большую часть запущенных ракет, а потери ограничились материальными потерями. Погибших и пострадавших нет. Израиль уже наносил удары по Дамаску. Два тактических истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля 17 ноября ударили управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Сирийские военнослужащие сбили 5 авиабомб из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2Э» и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, которые находятся на вооружении ВС Сирии. Экспертное мнение и аналитика