Израильские F-16 ударили по объектам инфраструктуры в Дамаске

Как сообщили в ЦПВС, средства ПВО Вооруженных сил Сирии сбили пять управляемых авиабомб, в результате атаки никто не пострадал.

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Два тактических истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Он добавил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять авиабомб, уточнив, что сирийские военнослужащие отработали из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2Э» и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, которые находятся на вооружении ВС Сирии.

Отмечается, что в результате израильской атаки погибших и пострадавших нет.