Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении

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Армейская авиация ВКС РФ нанесла мощный удар по позициям ВСУ на Донецком направлении. Кадрами атаки с участием модернизированных вертолетов Ка-52М поделилось Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении», - уточнили в оборонном ведомстве.

В результате ракетного удара наши «Аллигаторы» уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

«Поступила боевая задача нанести удары по координатам предполагаемой живой силы противника. Выдвинулись в район, отработали связь с передовым авианаводчиком. Он подсказал уточненные координаты, отработали неуправляемым ракетным вооружением. Передовой авианаводчик подсказал попадание. Противодействие со стороны противника отсутствовало в данном вылете. Вернулись без происшествий», - рассказал позывной «Оса», летчик вертолета.

В МО РФ добавили, что армейская авиация сейчас выполняет большой спектр задач от сопровождения колонн, уничтожения бронетехники, доставки десанта и военных грузов до авиационной поддержки подразделений с зоне СВО.

Ранее сообщалось, что модернизированные Ка-52 способны нести новейшие крылатые ракеты типа «воздух-поверхность» - так называемое «Изделие - 305».

Эта легкая многоцелевая управляемая ракета гарантированной дальностью 14,5 км, но в зависимости от высоты полета и от условий применения дальность может увеличиваться. Она предназначена для вооружения боевых вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М, также для применения на некоторых модификациях Ми-8.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.