Пуск по цели: кадры работы армейской авиации ВКС РФ на Украине

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В военной спецоперации на Украине армейская авиация ВКС России всегда впереди. Летчики выполняют свои основные задачи: поражают технику сухопутный войск неприятеля, плотно взаимодействуют с истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиацией. А главное - обеспечивают продвижение наших подразделений вглубь территорий противника.

«Аллигаторы» вооружены обновленными, управляемыми ракетами «Вихрь». Они способны поражать наземные, воздушные и даже водные цели. Технику неприятеля не спасет даже активная броня. Системы вертолета захватывают цели в зоне поражения автоматически и пилоту остается лишь нажать кнопку «Пуск».

В арсенале разведывательно-ударных Ка-52 внушительная номенклатура управляемого и неуправляемого вооружения. Модернизированные машины способны нести даже новейшие крылатые ракеты типа «воздух-поверхность» - так называемое «Изделие - 305». Не менее важны в бою усиленная броня и современные радиоэлектронные системы. Такие как, например, боровой комплекс обороны «Витебск».

«Допустим вот эта система позволяет обнаруживать пуски ракет. Их четыре штуки с каждой стороны. Если… пошел, она засекает. У летчика, соответственно, на экране высвечивается откуда пошла ракета. Он уже делает противоракетные маневры, соответственно, тепловые отстреливает. Есть у нас еще другие системы отвода ракет», - рассказал инженер авиационного комплекса Алексей.

Сегодняшний вылет не обошелся без пусков тепловых ловушек. При входе в зону боевого дежурства националисты пытались сбить нашу армейскую авиацию из ПЗРК. Эти действия оказались для них последними.

«Боевая задача была - уничтожение тяжелой техники и малобронированной техники, а также опорных пунктов. Задача была выполнена на отлично. Три попадания прямых. Мы "ходим" на высоте от трех до пяти метров на достаточной скорости, чтобы нас не могли определить. После того, как птичка находит цель - мы подскакивает на высоту 50-70 метров, выполняем удар и уходим. Даже не видно, откуда мы стреляли», - объяснил командир экипажа вертолета Ка-52 Александр.

Не броней единой… Не редкие гости на полевых аэродромах армейской авиации духовные служители всех конфессий народов России. Сегодня на взлетном поле окормляет верующих представитель православной церкви из Восточного военного округа.

«Всегда с Богом и под защитой Бога. Понимаете, сила то она в правде, а кроме божьей правды нет другой правды на белом свете. Не существует», - напомнил иерей Василий Хохлов.

На передовую военный священник с миссией прибыл почти за девять тысяч километров. Летчикам, уже давно завоевавшим господство воздухе над Украиной, привез символичный подарок. Теперь на боевые вылеты они смогут уходить с мини-иконами «Благодатное небо» на борту.