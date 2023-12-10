Обрушившийся на штат Теннесси торнадо унес жизни шести человек

Без света остаются около 74 тысяч жителей штата.

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Центр чрезвычайных операций Нашвилла в американском штате Теннесси, а также представители правоохранительных органов США подтвердили гибель шести человек в результате торнадо, обрушившегося на штат.

Сообщается, что торнадо прошелся по городам Кларксвилл, Спрингфилд, Нашвилл и Мэдисон. В результате стихийного бедствия были уничтожены или повреждены десятки домов, объекты инфраструктуры, повреждены линии электропередач. По данным экстренных служб, почти 74 тысяч жителей в Теннесси остаются без света.

Точное количество пострадавших и убитых стихией будет уточняться, экстренные службы занимаются поиском и деблокированием пострадавших.

Ранее спасательные службы США уже сообщали о наличии нескольких жертв торнадо в Теннеси. Кадры разрушений, оставленных стихией, также публиковали сами жители штата.