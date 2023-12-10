Жители Теннесси в США сняли на видео сметающий все на своем пути торнадо

© Видео: D Khan, X; Lelan Statom, X © Фото: D Khan, X

Жителей американского штата Теннесси настиг мощный торнадо. Очевидцы выложили в сеть видео с бушующей стихией, она сопровождалась сильными порывами дождя.

На опубликованных кадрах зафиксированы многочисленные разрушения, некоторые дома повреждены, у каких-то снесена значительная часть крыши. На своем пути торнадо вырывал с корнем деревья и разрушал дороги.

В США такие мощные торнадо - не редкость. Так, в апреле из-за стихии погибли 18 человек, а в марте сильный торнадо в Миссисипи унес жизни 23 человек. С начала мая по июль в Штатах наступает сезон торнадо, когда стихия бушует в полную силу.