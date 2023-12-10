Несколько человек стали жертвами мощного торнадо в американском Теннесси

Сильный торнадо прошелся по штату Теннессии в США, разрушая дома и вырывая деревья, из-за стихии погибли люди.

© Видео: @larrySi51733273-Twitter © Фото: @larrySi51733273-Twitter

В американском штате Теннесси жертвами сильного торнадо оказались несколько человек. Об этом сообщили телеканалу NBC в спасательных службах.

Помимо этого, стихия привела к обрушению зданий, и несколько человек оказались под завалами, пишет RT. Точное количество жертв остается неизвестным.

Ранее сообщалось о мощном торнадо, который обрушился на штат Теннесси, он сопровождался сильными порывами ливня. На опубликованных кадрах показаны многочисленные разрушения, у некоторых домов снесена часть крыши.