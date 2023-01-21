В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Протестующие в Перу атаковали рудник одной из крупнейших компаний в мире

Вероника Волосунова
00:37 21.01.2023
Из-за того, что в разных районах страны протестующие заблокировали автодороги, в руднике работает меньше половины сотрудников. В результате он уже приостановил транспортировку медной руды.
Протестующие в Перу атаковали рудник одной из крупнейших компаний в мире
© Фото: Denis Mayhua dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В результате протестов в Перу оказался частично заблокирован медный рудник Антапаккай, который принадлежит одной из компаний-лидеров на горнодобывающем международном рынке Glencore. Об этом сообщила местная газета Gestion

Согласно данным издания, манифестанты разделились - одних заметили за совершением актов вандализма, других за переговорами с администрацией, выдвигая главным требованием полное закрытие шахты.

В последний раз протестующие атаковали горнодобывающее предприятие 12 и 13 января. Тогда они решили забросать камнями и поджечь сиденья находившихся на территории рудника транспортных средств, в том числе гусеничных экскаваторов, самосвалов и микроавтобусов. В результате произошло столкновение протестующих и представителей обслуживающих компанию владельцев машин. Какие акты вандализма зафиксированы 20 января - пока не уточняется.

В администрации шахты сообщили, что в связи с беспорядками и блокировкой автодорог по всей стране, в руднике Антапаккай работают менее половины сотрудников штата и подрядных организаций. В Glencore добавили, что на время приостановили транспортировку медного концентрата, так как с четвертого января рудник функционирует «в очень сложных условиях».

В начале декабря прошлого года в Перу задержали президента Педро Кастильо, обвиняющегося в злоупотреблении полномочиями и мятеже. Его арестовала полиция Лимы после того, как большая часть из 130 членов конгресса Перу выступили за импичмент Кастильо. В стране сразу начались масштабные протесты. Находящимся в стране гражданам России даже рекомендовали избегать поездок по стране. Манифестанты требуют отставить нового президента Дины Болуарте, распустить парламент и провести новые выборы. Они также против социального неравенства и высоких цен. В середине декабря власти Перу объявили в стране Чрезвычайное положение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:35 Армия
Шойгу поздравил инженерные войска с профессиональным праздником
22:48 В стране и мире
В Белом доме признали успехи российских сил в районе Соледара и Артемовска
22:17 В стране и мире
Два жителя Донецка получили ранения при обстреле украинскими боевиками 20 января
20:29 В стране и мире
Марата Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами
18:16 Армия
Видео
Замминистра обороны Фомин обсудил взаимодействие с президентом Красного Креста
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.