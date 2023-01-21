Протестующие в Перу атаковали рудник одной из крупнейших компаний в мире

Из-за того, что в разных районах страны протестующие заблокировали автодороги, в руднике работает меньше половины сотрудников. В результате он уже приостановил транспортировку медной руды.

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В результате протестов в Перу оказался частично заблокирован медный рудник Антапаккай, который принадлежит одной из компаний-лидеров на горнодобывающем международном рынке Glencore. Об этом сообщила местная газета Gestion.

Согласно данным издания, манифестанты разделились - одних заметили за совершением актов вандализма, других за переговорами с администрацией, выдвигая главным требованием полное закрытие шахты.

В последний раз протестующие атаковали горнодобывающее предприятие 12 и 13 января. Тогда они решили забросать камнями и поджечь сиденья находившихся на территории рудника транспортных средств, в том числе гусеничных экскаваторов, самосвалов и микроавтобусов. В результате произошло столкновение протестующих и представителей обслуживающих компанию владельцев машин. Какие акты вандализма зафиксированы 20 января - пока не уточняется.

В администрации шахты сообщили, что в связи с беспорядками и блокировкой автодорог по всей стране, в руднике Антапаккай работают менее половины сотрудников штата и подрядных организаций. В Glencore добавили, что на время приостановили транспортировку медного концентрата, так как с четвертого января рудник функционирует «в очень сложных условиях».

В начале декабря прошлого года в Перу задержали президента Педро Кастильо, обвиняющегося в злоупотреблении полномочиями и мятеже. Его арестовала полиция Лимы после того, как большая часть из 130 членов конгресса Перу выступили за импичмент Кастильо. В стране сразу начались масштабные протесты. Находящимся в стране гражданам России даже рекомендовали избегать поездок по стране. Манифестанты требуют отставить нового президента Дины Болуарте, распустить парламент и провести новые выборы. Они также против социального неравенства и высоких цен. В середине декабря власти Перу объявили в стране Чрезвычайное положение.