Власти Перу ввели в стране чрезвычайное положение из-за массовых протестов

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В Перу в связи с массовыми протестами и беспорядками на 30 дней ввели режим чрезвычайного положения. О соответствующем решении властей страны объявил министр обороны Альберто Отарола.

«Принято решение объявить чрезвычайное положение по всей стране в связи с актами вандализма и насилия, захватом автомагистралей и дорог, которые, безусловно, уже взяты под контроль национальной полицией и вооруженными силами страны», - передает его слова местный телеканал TV Peru.

По словам главы минобороны южноамериканской страны, данное распоряжение в ближайшее время будет опубликовано в официальной газете Перу. Он отметил, что перуанское правительство обязано должным образом реагировать на подобные серьезные события.

На прошлой неделе в Перу задержали президента Педро Кастильо, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мятеже. Его арестовала полиция Лимы после того, как законодатели проголосовали за его отставку. Ему вменяется совершение мятежа, злоупотребление властью и «серьезное нарушение общественного спокойствия».

Посольство России порекомендовало находящимся в Перу российским гражданам избегать поездок по стране и посещения центральных районов Лимы в связи с проходящими в республике беспорядками. Также в дипмиссии сообщили о семи погибших, двое из которых несовершеннолетние, а также десятках раненых и пропавших без вести. Кроме того, в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа были закрыты аэропорты.