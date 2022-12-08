Президент Перу Кастильо задержан за «злоупотребление властью»

© Фото: Mariana Bazo XinHua Globallookpress

В Перу задержан президент Педро Кастильо, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мятеже. Его арестовала полиция Лимы, столицы государства, после того, как законодатели проголосовали за его отставку.

Как сообщает CNN, большая часть из 130 членов конгресса Перу выступили за импичмент Кастильо. Перед этим он пытался распустить его и установить чрезвычайное правительство, призывая к парламентским выборам для работы над новой конституцией.

По сообщению РИА Новости, в перуанскую генеральную прокуратуру было передано обвинение в мятеже и злоупотреблении полномочиями в отношении Кастильо.

«Официальный представитель государства Даниэль Сориа подал в национальную прокуратуру уголовную жалобу против гражданина Педро Кастильо за предполагаемое совершение преступлений мятежа, злоупотребления властью и серьезного нарушения общественного спокойствия», - приводит информацию агентство.

Ранее бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен рассказал о росте противников военной помощи Украине среди членов Республиканской партии. Он отметил, что в дальнейшем количество противников поддержки Киева будет увеличиваться.