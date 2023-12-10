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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что служит России столько, сколько она в нем нуждается.

«Я действительно не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я служу моей стране до тех пор, пока моя страна нуждается во мне», - сказал Лавров во время своего онлайн-выступления в рамках Дохийского форума.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об участии в выборах президента РФ в 2024 году. Он отметил, что у него были разные мысли, однако в такое время, когда нужно принимать решения, он будет баллотироваться на должность президента.

В тот день Герой ДНР Артем Жога попросил Путина от лица всех жителей новых регионов принять участие в выборах в 2024 году. Свой вопрос он объяснил желанием внести ясность.