Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне о ситуации вокруг Эссекибо

В МИД Венесуэлы также сообщили, что Мадуро поговорил по телефону с бразильским лидером Лулой да Силвой.

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Венесуэла планирует встретиться с Гайаной и провести переговоры на высшем уровне по ситуации вокруг спорной территории Гайана-Эссекибо. Об этом пишет МИД Венесуэлы.

Уточняется, что между венесуэльским лидером Николасом Мадуро и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой состоялся телефонный разговор, в котором также принял участие премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес. Во время этих трехсторонних переговоров была предложена идея встречи Гайаны и Венесуэлы.

«Во время переговоров он (Мадуро - прим. ред.) получил предложение провести встречу на высшем уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой будет объявлено в ближайшие дни», - сообщает ведомство.

Уточняется, что в ходе разговоров было подтверждено право Венесуэлы на спорную территорию Эссекибо. Также, по утверждению МИД Венесуэлы, Бразилия и Сент-Винсент и Гренадины подтвердили законность и мирный характер требований Каракаса.

«В ходе обоих разговоров была подтверждена историческая позиция непререкаемого, суверенного права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо, а также законный и мирный характер наших требований, которые базируются на Женевском соглашении 1966 года, принципах и ценностях боливарианской дипломатии мира», - пишет венесуэльский МИД.

Ранее Николас Мадуро объявил о создании 24-го штата в своей стране, им стала Гайана-Эссекибо - спорная территория, которая с 1966 года принадлежала соседней Гайане. Спустя некоторое время после этого президент Венесуэлы подписал несколько декретов, которые фактически включают Эссекибо в состав страны. Одним из них стал декрет о назначении руководителем нового штата Алексиса Родригеса Кабельо.