В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне о ситуации вокруг Эссекибо

Анастасия Бобылева
01:27 10.12.2023
В МИД Венесуэлы также сообщили, что Мадуро поговорил по телефону с бразильским лидером Лулой да Силвой.
Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне о ситуации вокруг Эссекибо
© Фото: Europa Press Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Венесуэла планирует встретиться с Гайаной и провести переговоры на высшем уровне по ситуации вокруг спорной территории Гайана-Эссекибо. Об этом пишет МИД Венесуэлы.

Уточняется, что между венесуэльским лидером Николасом Мадуро и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой состоялся телефонный разговор, в котором также принял участие премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес. Во время этих трехсторонних переговоров была предложена идея встречи Гайаны и Венесуэлы.

«Во время переговоров он (Мадуро - прим. ред.) получил предложение провести встречу на высшем уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой будет объявлено в ближайшие дни», - сообщает ведомство.

Уточняется, что в ходе разговоров было подтверждено право Венесуэлы на спорную территорию Эссекибо. Также, по утверждению МИД Венесуэлы, Бразилия и Сент-Винсент и Гренадины подтвердили законность и мирный характер требований Каракаса.

«В ходе обоих разговоров была подтверждена историческая позиция непререкаемого, суверенного права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо, а также законный и мирный характер наших требований, которые базируются на Женевском соглашении 1966 года, принципах и ценностях боливарианской дипломатии мира», - пишет венесуэльский МИД.

Ранее Николас Мадуро объявил о создании 24-го штата в своей стране, им стала Гайана-Эссекибо - спорная территория, которая с 1966 года принадлежала соседней Гайане. Спустя некоторое время после этого президент Венесуэлы подписал несколько декретов, которые фактически включают Эссекибо в состав страны. Одним из них стал декрет о назначении руководителем нового штата Алексиса Родригеса Кабельо.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:57 В стране и мире
В Донецке ранены шесть человек в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ
17:15 В стране и мире
Видео
Путин обратился к юнармейцам на слете «Славы Героев - будем достойны!»
17:20 В стране и мире
Миллион рублей получит семья погибшей при стрельбе в брянской школе девочки
14:57 В стране и мире
Леониду Агутину сделали операцию после обнаружения блуждающего тромба
14:36 В стране и мире
Путин поблагодарил главу Египта за содействие в эвакуации россиян из Газы
Популярное
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.