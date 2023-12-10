Путин заявил, что в Киеве «совсем оборзели»

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Отношение к русским на Украине переходит все границы и свидетельствует о сумасшествии или наглости киевского режима. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналист «Россия-1» Павлу Зарубину, комментируя происходящее в зоне украинского конфликта.

«Никогда ничего подобного мы бы не делали, если бы [власти Украины] не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией. Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», - отметил Путин.

Напомним, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине нет русского национального меньшинства. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что открытый шовинизм в отношений русских подтверждает, что Украиной правит киевский режим.

Ранее сообщалось о сносе памятника герою гражданской войны Щорсу, коменданту Киева в 1919 году - демонтаж прошел под эгидой декоммунизации Украины.