Спикер Рады Стефанчук призвал ущемлять права русских на Украине

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Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине нет и не должно быть русского национального меньшинства. Более того, по его мнению, права русских людей в стране необходимо ущемлять.

«Никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть», - цитирует политика издание Страна.

Стефанчук объяснил намерение ущемлять русских людей тем, что «этот народ не демонстрирует уважения».

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в государстве официально нет русскоязычного меньшинства. Однако сама она иногда говорит на русском, добавила политик.