В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Kan: война Израиля и ХАМАС продлится еще не менее двух месяцев

Ирина Елагина
10:18 10.12.2023
По данным СМИ, военный конфликт Израиля и ХАМАС находится в острой фазе и говорить о мире в секторе Газа преждевременно.
Kan: война Израиля и ХАМАС продлится еще не менее двух месяцев
© Фото: IMAGO, Ghassan Abu Eid, Globallookpress
Читайте нас на:

Военное противостояние Израиля и ХАМАС продлится еще не менее двух месяцев. Прогнозом развития палестино-израильского конфликта осведомленный источник поделился с радиостанцией Kan.

«Интенсивные бои ЦАХАЛ против ХАМАС продлятся еще не менее двух месяцев», - сообщает RT.

Эксперты считают, что в течение двух месяцев военные действия будут носить локальный характер.

Напомним, что ЦАХАЛ перешел к новой стадии военной операции в секторе Газа и направил подразделения 98-й дивизии в Джабалию, Шуджайе и город Хан-Юнис, ежедневно сообщается об уничтожении военных ХАМАС, подрывах  подземных туннелей с оружием и командными пунктами.

Израильская армия несет потери - сейчас в списке погибших свыше 400 солдат и офицеров. Руководство Израиля заявляет, что война будет идти по полного освобождения всех заложников - в плену у ХАМАС находятся 137 человек, и превращения сектора Газа в безопасный для Тель-Авива регион.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:48 Спорт
Украинские спортсмены могут не поехать на Олимпиаду-2024 из-за участия РФ
08:56 В стране и мире
Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию Милея
08:40 В стране и мире
Спецборт МЧС с сотней эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в Москву
07:57 В стране и мире
NYT: в Европе заявили о риске развала НАТО из-за прихода Трампа к власти
07:22 В стране и мире
Минобороны Тайваня сообщило о приближении авиации и флота КНР к границам острова
Популярное
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.