Kan: война Израиля и ХАМАС продлится еще не менее двух месяцев

По данным СМИ, военный конфликт Израиля и ХАМАС находится в острой фазе и говорить о мире в секторе Газа преждевременно.

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Военное противостояние Израиля и ХАМАС продлится еще не менее двух месяцев. Прогнозом развития палестино-израильского конфликта осведомленный источник поделился с радиостанцией Kan.

«Интенсивные бои ЦАХАЛ против ХАМАС продлятся еще не менее двух месяцев», - сообщает RT.

Эксперты считают, что в течение двух месяцев военные действия будут носить локальный характер.

Напомним, что ЦАХАЛ перешел к новой стадии военной операции в секторе Газа и направил подразделения 98-й дивизии в Джабалию, Шуджайе и город Хан-Юнис, ежедневно сообщается об уничтожении военных ХАМАС, подрывах подземных туннелей с оружием и командными пунктами.

Израильская армия несет потери - сейчас в списке погибших свыше 400 солдат и офицеров. Руководство Израиля заявляет, что война будет идти по полного освобождения всех заложников - в плену у ХАМАС находятся 137 человек, и превращения сектора Газа в безопасный для Тель-Авива регион.