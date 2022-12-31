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Российские войска освободили населенный пункт в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал лейтенант Игорь Конашенков.

«На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», - сказал он.

По словам официального представителя оборонного ведомства, бойцам ВС РФ удалось уничтожить до пятидесяти боевиков, три БМП, две боевые бронемашины и пять пикапов.

В общей сложности, по информации МО РФ, с начала специальной военной операции по защите Донбасса, удалось уничтожить 355 самолетов, 198 вертолетов, 2 764 БПЛА, 399 ЗРК, 7 338 танков и других боевых бронемашин, 957 боевых машин РСЗО, 3 752 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 846 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.