Рогов заявил, что украинские боевики начали возводить фортификационную линию в Запорожье

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики начали возводить линию обороны в регионе. Он отметил, что тактика противника сейчас изменилась, до этого он активно готовился к наступлению.

«Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Более того, с его слов, Украина возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.

Напомним, в Запорожье начался глобальный ремонт водных сетей. Отмечается, что ремонт должен помочь подключить новых потребителей, улучшить качество воды и обеспечить бесперебойную ее передачу.