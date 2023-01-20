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Белый дом принял решение квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию

Игнат Далакян
22:14 20.01.2023
Джон Кирби заявил, что в отношении ЧВК «Вагнер» будут введены дополнительные санкции на следующей неделе.
Белый дом принял решение квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости
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США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и введут на следующей неделе против нее новые санкции. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Министерство финансов квалифицирует "Вагнер" как серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками. На основании этой квалификации на следующей неделе мы введем дополнительные санкции против "Вагнера" и их системы поддержки на нескольких континентах», - цитирует ТАСС слова представителя Белого дома.

Как сообщил Джон Кирби, дополнительные санкции в отношении ЧВК «Вагнер» будут введены на следующей неделе.

Ранее мы показывали кадры работы сотрудников ЧВК «Вагнер» под Артемовском. Для того, чтобы показать эксклюзивные кадры укреплений, возведенных бойцами частной военной компании, съемочной группе «Звезды» пришлось пройти по так называемой «тропе смерти».

До этого один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал нам о принципах, которые используются в организации при ведении боевых действий. Так, один из сотрудников частной военной компании сказал, что бойцы ЧВК наступают без остановки на противника, не давая ему опомниться, а также изматывают и удивляют врага. Эти принципы применялись и при наступательных действиях «Вагнера» в Отрадовке.

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