Наступление без остановки: боец «Вагнера» раскрыл подробности успешного наступления в Отрадовке

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Наступать без остановки, не давая врагу опомниться, постоянно изматывать его, и удивлять, такой принцип используют бойцы ЧВК «Вагнер». Один из бойцов раскрыл телеканалу «Звезда» подробности успешного наступления в Отрадовке.

«Как на войне проявляют. По-другому никак. Тут по-другому никак, если не подавить противника, то тогда все закончится печально. Все хотят домой к родным и близким. Но прежде всего у нас стоит задача, которую нужно выполнить. И мы ее выполняем», - рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер».

Бои за Отрадовку шли целую неделю. Несмотря на то, что населенный пункт относительно небольшой, взять его было совсем не просто. Дело в том, что националисты превратили каждый дом в долговременную оборонительную точку. В каждом домовладении есть подвал, в котором можно укрыться от артобстрелов. Так что выдавливать националистов приходилось буквально из каждого дома.

Ранее мы показывали кадры работы бойцов ЧВК «Вагнер» под Артемовском. Каждый метр территории, прозванной «дорогой смерти», в боях за Артемовск бойцам ЧВК «Вагнера» приходилось брать с боем.