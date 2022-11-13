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По «тропе смерти»: кадры работы бойцов ЧВК «Вагнер» под Артемовском

Валентин Гвоздев
21:49 13.11.2022
Каждый метр территории, прозванной «дорогой смерти», в боях за Артемовск бойцам ЧВК «Вагнера» приходилось брать с боем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В боях за Артемовск бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на важном рубеже на юго-восточной окраине города. А на подступах передовые позиции располагаются там, где еще недавно оборонялись украинские националисты. Чтобы добыть эксклюзивные кадры съемочная группа «Звезды» прошла по «тропе смерти».

Тропу прозвали «дорогой смерти». Посадки были превращены националистами в полосу обороны. Каждый метр приходилось брать с боем. Тем не менее, в течение двух месяцев продвижение на этом направлении составило более восьми километров.

За подсолнуховым полем, через которое под минометным обстрелом доставляли боеприпасы и эвакуировали раненых, находится мощный участок обороны. Националисты просто не ожидали такой наглости, чтобы несколько десятков бойцов взялись атаковать превосходные в инженерном плане укрепления, способные выдержать штурм кратно превосходящих сил.

«Видите толщину стен укрепа? То есть доты и все остальное. Зеленку пилят укрепом, и сам укреп взяли 40 бойцов», - рассказывает сотрудник ЧВК «Вагнер».

Разветвленная сеть траншей, общей протяженностью свыше пяти километров, с бойницами и «лисьими норами», для укрытия от обстрелов, множество бетонных бункеров, держать здесь оборону можно с комфортом.

К обороне националисты относятся очень серьезно. Окопы в человеческий рост, укрепленные бревнами, бетонные бункеры через каждые 100 метров. Толстые стены, железные двери, бойницы на три стороны, а сверху еще слой земли, толщиной в метр, чтобы сделать его неуязвимым для артиллерии.

Наступать без остановки, не давая врагу опомниться, постоянно изматывать его, и удивлять, такой принцип используют «музыканты».

«Как на войне проявляют. По-другому никак. Тут по-другому никак, если не подавить противника, то тогда все закончится печально. Все хотят домой к родным и близким. Но прежде всего у нас стоит задача, которую нужно выполнить. И мы ее выполняем», - рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер».

Взятие укрепрайона данного участка обороны открыло прямую дорогу на Отрадовку - небольшое село в двух километрах отсюда.

Бои за Отрадовку шли целую неделю. Несмотря на то, что населенный пункт относительно небольшой, взять его было совсем не просто. Дело в том, что националисты превратили каждый дом в долговременную оборонительную точку. В каждом домовладении есть подвал, в котором можно укрыться от артобстрелов. Так что выдавливать националистов приходилось буквально из каждого дома.

Ранее телеканалу «Звезда» боец ЧВК «Вагнер» рассказывал о радиоперехватах иностранных наемников в зоне спецоперации. Согласно рассказу бойца, на позициях украинских националистов наблюдается паника, особенно среди англоязычных наемников.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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