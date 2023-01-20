NDP: ряд западных регионов Украины США может отдать Польше в обмен на погашение долгов

Обозреватель польской газеты напомнила, что украинское правительство имеет долг перед США в 150 миллиардов долларов.

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США могут передать Польше несколько регионов на западе Украины в обмен на погашение долгов Киева. Об этом пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

В статье обозреватель Ханна Крамер пишет, что если взглянуть на ситуацию со стороны, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы.

Автор текста отмечает, что Польша может «договориться» с США о передаче еще нескольких регионов Украины.

Крамер напомнила, что украинские власти имеют долг в 150 миллиардов долларов, возвращение которых может потребовать США. При таком раскладе, как сообщает колумнист, Польша, как новый «владелец» территорий, будет вынуждена их выплатить.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе выразил свою точку зрения относительно урегулирования конфликта на Украине. Польский лидер считает, что данный конфликт, как и все военные конфликты в истории, закончится миром, однако он затруднился ответить, на каких условиях может быть подписано мирное соглашение.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на полях Всемирного экономического форума в Давосе отметил усталость Запада от помощи Украине. Согласно его словам, на Западе сменилось настроение из-за затянувшегося конфликта на Украине.