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Премьер Польши отметил усталость Запада от помощи Украине

Ирина Елагина
17:05 18.01.2023
Премьер-министр Польши признал, что на Западе сменилось настроение из-за затянувшегося конфликта на Украине.
Премьер Польши отметил усталость Запада от помощи Украине
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Страны Запада устали из-за затянувшегося конфликта на Украине, и это влияет на настроение участников Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам польского лидера, западные страны «видят и ценят» помощь Украине со стороны Варшавы, «но присутствует также что-то такое, как усталость».

«Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, а Запад немного устал», - процитировал ТАСС заявление польского политика в эфире Польского телевидения.

Моравецкий также отметил, что еще не так давно в Давосе обсуждение украинского вопроса шло «на другом эмоциональном уровне, на ином уровне вовлеченности».

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