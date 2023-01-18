Премьер Польши отметил усталость Запада от помощи Украине

Премьер-министр Польши признал, что на Западе сменилось настроение из-за затянувшегося конфликта на Украине.

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Страны Запада устали из-за затянувшегося конфликта на Украине, и это влияет на настроение участников Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам польского лидера, западные страны «видят и ценят» помощь Украине со стороны Варшавы, «но присутствует также что-то такое, как усталость».

«Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, а Запад немного устал», - процитировал ТАСС заявление польского политика в эфире Польского телевидения.

Моравецкий также отметил, что еще не так давно в Давосе обсуждение украинского вопроса шло «на другом эмоциональном уровне, на ином уровне вовлеченности».