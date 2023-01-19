Дуда заявил, что конфликт на Украине закончится миром

Польский президент напомнил, что все войны заканчиваются миром, завершится и конфликт на Украине, когда для этого будут условия.

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Конфликт на Украине, как и все военные конфликты в мировой истории, закончится миром, но при каких и на каких условиях будет подписано мирное соглашение, сейчас сказать трудно. Президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе поделился с журналистами своей точкой зрения на перспективы урегулирования украинского конфликта.

«Вероятнее всего, да. Таков порядок вещей. Так обычно завершаются войны. И эта, такая важная для всего мира, тоже так закончится. Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно - сегодня этих условий нет», - приводит ТАСС заявление польского лидера.

Напомним, что ранее схожую точку зрения озвучил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, но страны Запада по-прежнему наращивают свое присутствие на Украине, увеличивая размеры военных поставок и финансовой помощи киевскому режиму.