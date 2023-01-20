CNN: в Пентагоне не смогли уговорить министра обороны Германии на передачу танков Киеву

Как сообщили CNN официальные лица США, «было бы удивительно», если бы Германия поддалась уговорам Пентагона и изменила свое решение.

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В Германии не поддались уговорам Пентагона поставить Киеву немецкие танки. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Указано, что глава Пентагона Ллойд Остин в преддверии встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом заявлял о намерении «давить» на немецкого коллегу. Однако некоторые официальные лица США считают, что это «было бы удивительно», если бы Германия отступила от своей позиции и поддалась уговорам.

CNN отмечает, что ФРГ выразила готовность поставить свои танки Украине в том случае, если США сделают то же самое. Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил это тем, что государство предпочитает действовать совместно со своими партнерами, а не поодиночке.

«Мы никогда ничего не делаем сами по себе, но вместе с другими, особенно США», - заявил он.

В правительстве США мнения по этому поводу разделились. Некоторые официальные лица считали такое предложение неравноценным, некоторые - наоборот, предлагали уступить требованиям Берлина.

Напомним, Киев попросил у Германии танки «Леопард» и «Мардер» еще в марте и повторил свою просьбу в сентябре. Тем не менее, ФРГ не спешит вооружать Украину современными танками. По одной из версий, у Берлина существует некая договоренность на этот счет.