В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN: в Пентагоне не смогли уговорить министра обороны Германии на передачу танков Киеву

Анастасия Бобылева
05:20 20.01.2023
Как сообщили CNN официальные лица США, «было бы удивительно», если бы Германия поддалась уговорам Пентагона и изменила свое решение.
CNN: в Пентагоне не смогли уговорить министра обороны Германии на передачу танков Киеву
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Globallookpress
Читайте нас на:

В Германии не поддались уговорам Пентагона поставить Киеву немецкие танки. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Указано, что глава Пентагона Ллойд Остин в преддверии встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом заявлял о намерении «давить» на немецкого коллегу. Однако некоторые официальные лица США считают, что это «было бы удивительно», если бы Германия отступила от своей позиции и поддалась уговорам.

CNN отмечает, что ФРГ выразила готовность поставить свои танки Украине в том случае, если США сделают то же самое. Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил это тем, что государство предпочитает действовать совместно со своими партнерами, а не поодиночке.

«Мы никогда ничего не делаем сами по себе, но вместе с другими, особенно США», - заявил он.

В правительстве США мнения по этому поводу разделились. Некоторые официальные лица считали такое предложение неравноценным, некоторые - наоборот, предлагали уступить требованиям Берлина.

Напомним, Киев попросил у Германии танки «Леопард» и «Мардер» еще в марте и повторил свою просьбу в сентябре. Тем не менее, ФРГ не спешит вооружать Украину современными танками. По одной из версий, у Берлина существует некая договоренность на этот счет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:01 Армия
Видео
Российские саперы ЗВО подорвали грунт для разминирования участка в зоне СВО
01:05 В стране и мире
В ООН пройдет заседание о войне Киева против жителей Донбасса
21:14 Армия
Видео
Замминистра обороны Панков наградил освещающих деятельность ВС РФ журналистов
18:14 Армия
Ракетный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» совершил переход из Белого в Баренцево море
15:54 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о занятии более выгодных рубежей на Южно-Донецком направлении
Популярное
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.