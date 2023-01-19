Камень преткновения: как Запад оказывает давление на Германию в вопросе отправки танков Leopard Украине

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Сложное испытание выпало новому министру обороны Германии в его первый день на посту. Борис Песториус принимал главу Пентагона Ллойда Остина. Он прилетел в ФРГ за сутки до начала встречи на авиабазе Рамштайн, где представители НАТО решат вопрос о военной помощи Украине. Оставшееся до заседания время Ллойд, вероятно, потратит на убеждение Песториуса предоставить Украине немецкие танки Leopard. Последние несколько месяцев ФРГ всеми правдами и неправдами старалась избежать этой инициативы. По крайней мере не стать первой страной направившей тяжелое вооружение в зону конфликта.

Глава Пентагона прибывает в Германию всего за несколько часов до того, как новый министр обороны страны Борис Песториус принимает присягу и официально вступает в должность. Ллойд Остин приготовил для новоиспеченного коллеги в его первый же рабочий день - тяжелейший для руководства ФРГ темы последнего времени вопрос - быть или не быть немецким танкам на Украине. По крайней мере именно эту цель встречи задолго до ее начала анонсировала западная пресса.

Именно немецкие танки Leopard стали камнем преткновения для всего западного альянса. Из-за них на Германию оказывается мощнейшее давление. Накануне его в полной мере ощутил канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Ранее несколько раз польский премьер Моравецкий изводил Шольца той же темой. Немецкие танки Leopard стоят на вооружении по меньшей мере у 10 стран. Но ни одна не может передавать их третьей стороне без разрешения Берлина. И канцлер Германии пока напор партнеров выдерживает.

«The Wall Street Journal и немецкие газеты Süddeutsche Zeitung сейчас сообщают, что немцы не будут поставлять танки Украине, если США не сделают то же самое. Так что здесь ситуация выглядит своего рода тупиковой. Что думает администрация об этом?», - спрашивает журналист.

Этот вопрос журналист задал пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер на экономическом форуме в Давосе. «Если США не сделают то же самое», то есть, если не начнут первыми поставлять танки «Абрамс» Киеву. Ответ представителя Вашингтона звучит пространно, тем более, что ранее США однозначно дали понять, что «Абрамсы» слишком капризны в обслуживании и ремонте, так что на Украину не поедут.

«У меня нет никаких новых заявлений, чтобы поделиться какими-либо видами помощи в области безопасности для предварительного просмотра. Послушайте, когда дело доходит до других стран, президент считает, что каждая страна может должны сами принимать суверенные решения о том, какие шаги по содействию безопасности и какое оборудование они могут предоставить Украине», - ответила Карин Жан-Пьер.

Изначально страны Запада поставляли Киеву технику, которую хоть как-то можно было подтянуть под понятие «оборонительное оружие». Но танк - машина из разряда «наступательных». Их поставки фактически сделают страны, их предоставившие полноценными участниками конфликта.

«Речь идет о перекладывании ответственности. Понятно, что появление танков у ВСУ приведет к активизации боевых действий. В интересах НАТО эта активизация или нет, вероятно, тут сейчас идут споры», - сказал военный эксперт Дмитрий Корнеев.

Эти споры остро раскритиковал Зеленский, обвинив партнеров в нерешительности. Об этом он прямо заявил, выступая в рамках Давосского форума по видеосвязи.

«Есть такие моменты, когда не надо колебаться или когда не надо с кем-то сравнивать себя. Когда ты говоришь, что я дам танки, если еще кто-нибудь другой тоже даст танки; я помогу, когда кто-то в Европе тоже поможет. Мне думается, что не очень верная стратегия», - заявил президент Украины.

Пока бодаются Вашингтон и Берлин, танковый вопрос обостряет Варшава. Премьер-министр Польши в интервью телеканалу Polsat News заявил, что готов пренебречь правилами Берлина и все же передать танки Leopard из арсенала страны Киеву.

«Либо мы получим разрешение, либо мы поступим так, как надо. Здесь самое главное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие страны как можно скорее поставили свои современные танки и тяжелую технику», - заявил Матеуш Моравецкий.

Чем интенсивнее Запад обсуждает новые поставки оружия Украине, тем больше обостряется конфликт интересов внутри атлантического альянса.

«Польская наглость портит отношение Берлина и Варшавы. И скорее это будет воздействие Берлина на Варшаву через Брюссель. Мы знаем, что неоднократно были прецеденты, еврочиновники из Брюсселя критиковали Варшаву по некоторым законопроектам. Скажем так, Берлин наябедничает Брюсселю за слишком самовольную позицию польской страны», - объяснил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

На форуме в Давосе заместитель премьера Канады Христя Фриланд - этническая украинка и один из основных кандидатов на пост генсека НАТО - попыталась напомнить экзистенциальное значение для Запада военной помощи Украине.

«Мы на Западе должны понять, мы не делаем Украине одолжение, как об этом принято говорить, поставляя оружие и деньги для победы Украины, мы действуем, несомненно, в наших собственных интересах», - заявила Христя Фриланд.

В СМИ тем временем просочилась информация, о каких поставках странам НАТО удалось договориться. США потратит 2,5 миллиарда долларов - в пакет войдут 100 бронемашин Stryker, полсотни БМП Bradley, новые высокоточные ракеты с дальностью поражения до 150 километров. 200 броневиков обещает Канада, Нидерланды поделятся комплексами ПВО Patriot. В авангарде - Эстония.

В США заговорили о том, что раньше открыто заявлять было не принято вольно не вольно признавая, кто эскалацию начал.

«Это началось задолго до начала СВО, за несколько месяцев до этого мы увидели, как сгущаются тучи и начали поставки на Украину чтобы обеспечить ее всем необходимым в случае столкновения с Россией. "Стингеры", "джавелины" мы все это начали поставлять еще позапрошлой осенью, за несколько месяцев до начала конфликта», - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ожидается, что окончательное решение по новому пакету военной помощи Киеву будет принято завтра на американской базе Рамштайн в Германии, где состоится встреча контактной группы по Украине. Там же возможно станет известно, увидит ли мир снова знакомые по кадрам хроники идущие на восток по Украине танки с немецкими крестами.