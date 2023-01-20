Президент Грузии Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией

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Глава Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддержать идею о возобновлении прямого авиасообщения с Российской Федерацией, а также призвала обратить внимание на условия пребывания российских граждан в стране. Такое заявление опубликовано на сайте администрации грузинского президента.

«Я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются», - говорится в пресс-релизе.

По словам грузинского президента, в стране необходимо принять меры для регулирования выдачи разрешений на работу, приобретения собственности, регистрации бизнеса, а также открытия русскоязычных школ.

Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани сообщила, что страна не планирует оказывать военную помощь Киеву. Согласно словам министра, Грузия не хочет быть вовлечена в украинский конфликт.

До этого стало известно, что государственный департамент Соединенных Штатов намерен выделить 250 тысяч долларов на «укрепление демократии» в Грузии. Получатели американского финансирования должны будут приложить усилия, чтобы сохранить культурное наследие Грузии, а также распространить культуру США.