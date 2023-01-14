США выделят 250 тысяч долларов на «укрепление демократии» в Грузии

Курировать все будет отдел по связям с общественностью посольства США в Тбилиси.

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Госдепартамент США готов выделить до 250 тысяч долларов на «укрепление культурных связей» с Грузией. Через искусство планируется «укреплять демократию» и «гражданское общество». Об этом со ссылкой на соответствующий грант сообщает RT.

Курировать все будет отдел по связям с общественностью посольства США в Тбилиси. Получатели финансирования обязуются приложить усилия для сохранения культурного наследия Грузии и распространения американской культуры.

Они должны проводить лекции, семинары и выставки. Также должны проводиться международные фестивали.

Напомним, в прошлом году Госдеп США выделил восточноевропейским и кавказским медиа 4,2 миллиона долларов. По оценкам экспертов, в сложившейся ситуации Вашингтону требуется влиять на общественное мнение жителей постсоветского пространства о России.