В Грузии отказались оказывать военную помощь Украине

Вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что страна не хочет быть вовлечена в конфликт.

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Грузия не планирует оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. По ее словам, страна не хочет быть вовлечена в конфликт.

«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния. Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили», - цитирует ТАСС слова чиновницы.

Напомним, недавно стало известно о разногласиях Киева и Тбилиси по поводу оружия. Украинские власти требуют от Грузии вернуть ей зенитные ракетные комплексы «Бук».

При этом в Тбилиси напомнили Киеву, что комплексы не подарены. Они были куплены в 2007 году.