Автомобильную часть Крымского моста открыли после ремонта

Ремонтные работы на Крымском мосту планировалось завершить к 18.00 пятницы, но дорожники уложились до четырех часов вечера.

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Ускоренными темпами продолжается ремонт на автомобильной части Крымского моста. Сегодня очередной этап работ дорожные службы выполнили на два часа раньше намеченного срока. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«Сегодня в 16.05 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - отмечено в публикации в Telegram-канале ведомства.

Накануне Минтранс предупреждал, что автомобильную часть Крымского моста полностью перекроют для ремонтных работ с 13.00 до 18.00 в пятницу, 20 января.

Напомним, что Крымский мост был разрушен в результате теракта в октябре 2022 года, в декабре 2022 года движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив было восстановлено, качество работ оценил за рулем машины российский президент Владимир Путин. Сейчас ремонтно-восстановительные работы перешли в завершающую стадию - идет процесс надвижки пролетов.