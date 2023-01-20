Автомобильную часть Крымского моста открыли после ремонта
Ускоренными темпами продолжается ремонт на автомобильной части Крымского моста. Сегодня очередной этап работ дорожные службы выполнили на два часа раньше намеченного срока. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
«Сегодня в 16.05 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - отмечено в публикации в Telegram-канале ведомства.
Накануне Минтранс предупреждал, что автомобильную часть Крымского моста полностью перекроют для ремонтных работ с 13.00 до 18.00 в пятницу, 20 января.
Напомним, что Крымский мост был разрушен в результате теракта в октябре 2022 года, в декабре 2022 года движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив было восстановлено, качество работ оценил за рулем машины российский президент Владимир Путин. Сейчас ремонтно-восстановительные работы перешли в завершающую стадию - идет процесс надвижки пролетов.