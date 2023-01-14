Надвижку второго пролета завершили на Крымском мосту

Предполагается, что уже через несколько дней пролет займет проектное положение.

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Завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части Крымского моста. Предполагается, что уже через несколько дней пролет займет проектное положение. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Чиновник также отметил, что все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение в следующем месяце. Тогда можно будет приступить к финальным работам.