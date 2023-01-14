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Надвижку второго пролета завершили на Крымском мосту

Сергей Лебедев
13:56 14.01.2023
Предполагается, что уже через несколько дней пролет займет проектное положение.
Надвижку второго пролета завершили на Крымском мосту
© Фото: mkhusnullin, Telegram
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Завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части Крымского моста. Предполагается, что уже через несколько дней пролет займет проектное положение. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Чиновник также отметил, что все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение в следующем месяце. Тогда можно будет приступить к финальным работам.

© mkhusnullin, Telegram

«Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение», - заявил Марат Хуснуллин.

Напомним, несколько дней назад была выполнена надвижка первого пролета. Он уже занял свое место на опорах моста.

Напомним, после теракта 8 октября прошлого года два пролета моста были частично обрушены. Однако в кратчайшие сроки российские строители отремонтировали дорогу, и теперь по ней свободно могут ездить легковые автомобили, автобусы и поезда. Грузовые машины пока переправляются через пролив на паромах.

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