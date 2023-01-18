Путин заявил, что Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине

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Полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия Российской Федерации, в том числе специальная военная операция на Украине, нацелены на их прекращение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, - это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории, как я уже говорил, после развала Советского Союза», - сказал лидер Российского государства.

Также Владимир Путин подчеркнул, что Россия сделала все возможное, чтобы урегулировать украинский конфликт мирными средствами. Однако, как сообщил российский президент, Россия не могла не отреагировать на все происходящее на Украине после переворота 2014 года.

«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили "за нос", обмнывали», - сказал Владимир Путин.

Кроме того, российский президент во время встречи поздравил ветеранов Великой Отечественной и жителей блокадного Ленинграда с 80-летием прорыва блокады города-героя. До этого Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.