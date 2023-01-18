Путин назвал неизбежной победу в специальной военной операции

Владимир Путин подчеркнул, что не имеет сомнений в том, что победа обеспечена. В основе этого - единство и сплоченность народа, героизм бойцов и работа экономики.

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Президент России Владимир Путин заявил, что победа в специальной военной операции на Украине неизбежна. Он сделал это в ходе беседы с рабочими Обуховского завода в Петербурге.

«Концептуально, по сути, с точки достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись, они лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского, российского, народа, героизм наших бойцов в рамках спецоперации и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики», - заметил Путин.

Также Путин заявил, что все действия Российской Федерации, в том числе специальная военная операция на Украине, нацелены на их прекращение. Президент напомнил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года.