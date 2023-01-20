Минобороны России сообщает о двух сбитых украинских вертолетах Ми-8

Один вражеский Ми-8 сбила российская истребительная авиация в Херсонской области, а другой - наши средства ПВО в Харьковской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении двух вражеских вертолетов Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Второй вертолет противника был уничтожен российскими средствами ПВО. Это произошло в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области.

Еще зенитчики за сутки сбили пять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Червонопоповка (ЛНР), Бердянск (Запорожская область), Кирилловка, Зеленый Гай (ДНР). Кроме этого, они перехватили шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах Мирного и Любимовки в Запорожской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Было нанесено огневое поражение 78 украинским артиллерийским подразделениям, а также другим войскам врага в 103 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 374 самолетов, 202 вертолетов, 2 908 беспилотников, 401 ЗРК, 7 583 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин РСЗО, 3 878 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 121 единицы специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил об освобождении Клещеевки в Донецкой Народной Республике.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов