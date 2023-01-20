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Минобороны России сообщает о двух сбитых украинских вертолетах Ми-8

14:02 20.01.2023
Один вражеский Ми-8 сбила российская истребительная авиация в Херсонской области, а другой - наши средства ПВО в Харьковской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении двух вражеских вертолетов Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков. 

Второй вертолет противника был уничтожен российскими средствами ПВО. Это произошло в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области. 

Еще зенитчики за сутки сбили пять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Червонопоповка (ЛНР), Бердянск (Запорожская область), Кирилловка, Зеленый Гай (ДНР). Кроме этого, они перехватили шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах Мирного и Любимовки в Запорожской области. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Было нанесено огневое поражение 78 украинским артиллерийским подразделениям, а также другим войскам врага в 103 районах. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 374 самолетов, 202 вертолетов, 2 908 беспилотников, 401 ЗРК, 7 583 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин РСЗО, 3 878 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 121 единицы специальной военной автотехники. 

Также Конашенков сообщил об освобождении Клещеевки в Донецкой Народной Республике.

Ранее «Звезда» показала, как российские бойцы не пускают врага на Кинбурнскую косу.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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