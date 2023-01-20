Держать оборону: как наши бойцы отражают атаки противника на Кинбурнской косе

Разведка постоянно мониторит перемещения врага на той стороне реки, бойцы на наблюдательных постах и огневых точках дежурят круглосуточно.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочная группа «Звезды» побывала на левом берегу Днепровского лимана в районе Кинбурнской косы. Там небезопасно, поскольку на противоположном берегу находятся позиции вооруженных формирований Украины, которые обстреливают территорию.

«Над нашими позициями разрывался фосфор, над нашей точкой. Горело все поле, не успел закрыться. Дыхнул пары, была рвота. Но сейчас все хорошо, обошлось», - рассказал командир взвода огневой поддержки с позывным Чех.

На Кинбурнской косе есть удобная точка, чтобы вести наблюдение. Отсюда просматривается все до Очакова. Впрочем, точно так же ее хорошо видно с противоположного берега. Самый дальний участок косы контролируют наши военнослужащие. Их посты у воды не позволят высадиться десанту.

«Берег мы захватываем по дальности полностью, дальше расположена другая точка, которая держит свой радиус. И мы держим весь берег», - пояснил старший оператор с позывным Крест.

У противника не получается даже сдвинуть наши позиции. Не говоря уже о высадке и захвате косы. Артдуэли остаются основным способом ведения боев на этом участке.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов