Песков: Путин желает Назарбаеву скорейшего выздоровления после операции на сердце
Президент России Владимир Путин желает скорейшего выздоровления бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который перенес операцию на сердце. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле также желают, чтобы бывший лидер Казахстана поскорее пошел на поправку.
«Безусловно, президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую, как мы узнали, он перенес. Мы все в Москве желаем скорейшего выздоровления», - сказал Песков.
Напомним, 82-летний экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован в Астане. Ему потребовалась операция на сердце. Бывшего главу Казахстана прооперировал кардиохирург Юрий Пя в Национальном научном кардиохирургическом центре в столице республики.