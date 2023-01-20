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Песков: Путин желает Назарбаеву скорейшего выздоровления после операции на сердце

Алексей Курильченко
12:33 20.01.2023
В Москве также пожелали, чтобы бывший лидер Казахстана восстановился после медицинского вмешательства.
Песков: Путин желает Назарбаеву скорейшего выздоровления после операции на сердце
© Фото: kremlin.ru, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин желает скорейшего выздоровления бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который перенес операцию на сердце. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле также желают, чтобы бывший лидер Казахстана поскорее пошел на поправку.

«Безусловно, президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую, как мы узнали, он перенес. Мы все в Москве желаем скорейшего выздоровления», - сказал Песков.

Напомним, 82-летний экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован в Астане. Ему потребовалась операция на сердце. Бывшего главу Казахстана прооперировал кардиохирург Юрий Пя в Национальном научном кардиохирургическом центре в столице республики.

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