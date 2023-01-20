Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
Госпитализация бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева была вызвана операцией на сердце. Согласно последним данным, она прошла успешно. Хирургическое вмешательство прошло в Национальном научном кардиохирургическом центре в столице республики Астане.
Операцию на сердце 82-летнего бывшего главы Казахстана провел кардиохирург Юрий Пя. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», - рассказал Укибай.
Немногим ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован в Астане. Там он проходил комплексное обследование сердца. Информировало об этом местное издание Knews со ссылкой на одного из казахстанских медиаменеджеров.