В стране и мире Назарбаев успешно перенес операцию на сердце Дарина Криц В настоящее время Назарбаев находится под наблюдением. Операцию проводил известный кардиохирург Юрий Пя. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Госпитализация бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева была вызвана операцией на сердце. Согласно последним данным, она прошла успешно. Хирургическое вмешательство прошло в Национальном научном кардиохирургическом центре в столице республики Астане. Операцию на сердце 82-летнего бывшего главы Казахстана провел кардиохирург Юрий Пя. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай. «Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», - рассказал Укибай. Немногим ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован в Астане. Там он проходил комплексное обследование сердца. Информировало об этом местное издание Knews со ссылкой на одного из казахстанских медиаменеджеров. Экспертное мнение и аналитика