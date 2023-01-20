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Опубликованы кадры последствий украинского обстрела Волновахи

12:20 20.01.2023
Как сообщили местные жители корреспонденту «Звезды», убитые врагом муж и жена успели отвезти детей вглубь России. Вернулись в Волноваху этой же ночью и тут же погибли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует кадры из Волновахи, которую вновь обстреляли из артиллерии украинские боевики. 

Как сообщает наш корреспондент, снаряды врага разорвались в частном секторе. Повреждена и школа №5. 

В ходе обстрела погибли два местных жителя - муж и жена, 1975 и 1976 годов рождения. Супруги успели отвезти детей вглубь России, подальше от украинской артиллерии. Вернулись этой ночью и тут же попали под разрывы вражеских снарядов. 

Ранее «Звезда» показала, как российские бойцы не дают врагу ступить на Кинбурнскую косу. 

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