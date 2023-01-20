Опубликованы кадры последствий украинского обстрела Волновахи

Как сообщили местные жители корреспонденту «Звезды», убитые врагом муж и жена успели отвезти детей вглубь России. Вернулись в Волноваху этой же ночью и тут же погибли.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры из Волновахи, которую вновь обстреляли из артиллерии украинские боевики.

Как сообщает наш корреспондент, снаряды врага разорвались в частном секторе. Повреждена и школа №5.

В ходе обстрела погибли два местных жителя - муж и жена, 1975 и 1976 годов рождения. Супруги успели отвезти детей вглубь России, подальше от украинской артиллерии. Вернулись этой ночью и тут же попали под разрывы вражеских снарядов.

Ранее «Звезда» показала, как российские бойцы не дают врагу ступить на Кинбурнскую косу.