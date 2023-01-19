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Два человека погибли в результате обстрела Волновахи украинскими националистами

Вероника Волосунова
23:41 19.01.2023
Под прицелом боевиков оказался поселок Волновахи. Погибли мужчина и женщина.
Два человека погибли в результате обстрела Волновахи украинскими националистами
© Фото: РИА Новости
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Под обстрелом украинских националистов в Волновахе, поселке ДНР, погибли два мирных жителя - мужчина и женщина, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 января поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Волноваха - по ул. Октябрьской, 17 погибли мужчина 1975 года рождения и женщина 1976 года рождения», - следует из сообщения в Telegram-канале ведомства. 

Напомним, за предыдущие сутки в представительстве сообщили о зафиксированных 41 случае ведения огня со стороны украинских боевиков. В общей сложности было выпущено 274 снаряда, повреждены 23 здания и ранена одна женщина.  

Ранее военные хирурги в бронежилетах прооперировали бойца с куском снаряда со взрывателем. Из клиники, кроме хирургов, весь персонал на всякий случай эвакуировали. А за дверями больницы дежурили саперы. 

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