Два человека погибли в результате обстрела Волновахи украинскими националистами

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Под обстрелом украинских националистов в Волновахе, поселке ДНР, погибли два мирных жителя - мужчина и женщина, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 января поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Волноваха - по ул. Октябрьской, 17 погибли мужчина 1975 года рождения и женщина 1976 года рождения», - следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

Напомним, за предыдущие сутки в представительстве сообщили о зафиксированных 41 случае ведения огня со стороны украинских боевиков. В общей сложности было выпущено 274 снаряда, повреждены 23 здания и ранена одна женщина.

Ранее военные хирурги в бронежилетах прооперировали бойца с куском снаряда со взрывателем. Из клиники, кроме хирургов, весь персонал на всякий случай эвакуировали. А за дверями больницы дежурили саперы.